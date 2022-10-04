「廣宇江南」坐落於內湖科學園區核心，因位於絕佳位置與其交通樞紐，故可明顯減少客戶上、下班2小時以上之車程，仰賴大眾運輸的通勤族更能在捷運文湖港墘站與文德站自由選擇。另外，地理位置鄰近內湖人廚房「江南街」，更可享麗山國中明星學區舞台，且附近公園多、綠地龐大。「廣宇江南」輕鬆跨界生活、教育及職涯樞紐，建築外觀更以古典風韻佐當代建構，靜動之間皆改變傳統思維，並實現品味與生活享受。

至於生活機能方面，江南街可謂「廣宇江南」的專屬廚房，步行3分鐘即可抵達家樂福及全聯福利中心；附近綠地多，與瑞陽公園、文德3號公園及大港墘公園為鄰，占地超過2萬公頃，實現愜意生活慢步調；醫療機構有國泰診所，學區則有內湖國小與麗山國中等明星學區，良好的地理位置呈現百態櫥窗，將食、衣、住、行、育、樂盡收眼底，打造真正滿足生活的聚落焦點。

「廣宇江南」在良好的地理位置呈現百態櫥窗，將食、衣、住、行、育、樂盡收眼底。(圖/忠泰房屋提供)

江南是文化與民生繁榮的代名詞，自古以「上有天堂，下有蘇杭」側寫幸福優渥，收束在「廣宇江南」也是名副其實。建築師以淬鍊經典 超越時空的顏色語言，並以穿梭雋永內斂的棕與灰，以其為客戶帶來優雅與現代的新共鳴。另外，建材的安全性也毫不馬虎，且在SGS瑞士「第三方監測」認證下，以期讓「廣宇江南」能取得美感與安全的絕佳平衡。

優雅與現代的新共鳴。(圖/ 忠泰房屋提供)

「廣宇江南」鄰近內科，為北台灣房價抗跌區，同時實現居住便利的宜居需求，磁吸在地換屋族與內科工程師。樓層規劃地上14層、地下5層，共75戶住家；格局坪數為17至39坪的1-3房；建材選用德國RICH廚具浴櫃、日本KVK衛浴龍頭、日本TOTO衛浴、BWT德國工藝淨水、德國dormakaba電子鎖、KRONTEX耐磨木地板、德國DAMTEC高密度隔音墊、Uplus防曬隔熱玻璃、ALC輕質隔間磚等，打造美感、安全兼具的城市綠意好宅。