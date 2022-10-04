九月初，英國女王伊莉莎白二世逝世的消息，引發全球的關注。她在位時間長達七十年，帶領英國度過許多難關，並且獲得了英國民眾的喜愛。創業家雜誌（Entrepreneur）從女王的領導風格中歸納出，領導人應該學會的四堂課：

保持冷靜，判斷優先順序。由於父親喬治六世早逝，伊莉莎白二世在二十六歲就接任成為女王。即使當時整個皇室都壟罩在她父親逝世的憂傷中，她仍義無反顧接下了重擔，延續了英國皇室的威嚴。

在變化多端的世代，領導人必須面對未知的環境，並持續讓公司成長。從女王身上我們可以學到，儘管會面臨各種高潮與低谷，還是必須保持冷靜，了解責任的優先順序，設立清楚的目標，盡最大努力把事情做好。

不抱怨，不解釋。英國皇室流傳著一句格言：「永不抱怨，永不解釋。」（Never complain, never explain.）伊麗莎白女王堅定而一貫，從不做出輕浮舉動，也不讓自己涉入政治聯盟與任何謠傳。

領導人也應該避免陷入戲劇性的情況，你應該為自己找到一群值得信賴的建議提供者，在公司建造一個充滿尊重的生態系統，並讓公司維持一致性，持續傳遞你想要帶給這個社會的訊息。

適應環境，迅速調整。伊莉莎白女王剛繼位時，面臨了戰後的亂況，以及經濟的緊縮；一九九○年代，備受英國人民喜愛的戴安娜王妃去世，導致人民出現對女王不諒解的情緒……。在女王領導的七十年內，社會和政治環境都經歷了幾番變化。

然而，無論發生什麼事，她始終快速地適應環境，這讓她最終得以建立了屬於她的傳說。她對於自己國家的需求與趨勢的了解，使她無論面對什麼狀況，都能夠給予人民他們想要的答案。

對於領導人來說，這種適應環境，做出改變的能力也十分重要。領導人應學習面對動蕩的市場，掌握趨勢和社會經濟變化，了解企業的長期願景和生存能力。

培養接班人。伊麗莎白女王經歷了一段漫長的任期，這也讓她有足夠的時間教練未來的君主。她讓王位繼承人查爾斯王子接受許多關於策略的課程，因為她明白，王室威嚴的延續，必須依靠所有王室的努力。

經營企業是一項艱鉅的任務，領導人必須做好計劃，培養一個了解公司願景的接班人。無論平常再怎麼忙，都應該抽出時間來指導他。

伊麗莎白女王的領導能力，為領導人提供了一個強大的學習典範。從她身上，你學到了什麼？

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘434期》)