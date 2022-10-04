創新是推動企業成長的關鍵之一。許多公司會成立由高階主管組織的專家小組，協助公司評估哪些創新點子更有潛力、更值得投資。但是，研究顯示，這樣的小組很有可能因為帶有偏見，造成不客觀的評選結果。

葛羅斯金（Thorsten Grohsjean）等多位管理學者在史隆管理評論（Sloan Management Review）上指出，想選出真正值得投資的創新計畫，評選小組應該設法避開以下五個陷阱：

馬上排除太新穎的點子。某些評選小組有嫌惡高度新穎點子的強烈傾向，因為對這類點子涉及的風險感到不安。新穎度中等的點子，過關機會較高，但這類點子通常不會產生突破性的創新。

小組的多樣化程度不足。研究發現，這類小組成員大多是組織中的高階主管，男性居多，背景高度相近。這往往導致他們在評選創新計畫時，偏好男性，或他們熟悉的人，或有特定教育背景的人（例如出身知名大學）所提出的計畫。

根據一家扶植育成新創事業組織的一項研究顯示，讓每位評審獨自評選，不詢問其他評審的意見，而且只看新創事業的提案敘述，他們較不會受到新創事業創辦人的性別和教育背景的影響。

過於聚焦於技術。科技公司通常以科學家和工程師，組成創新計畫評選小組，他們傾向聚焦於一個點子的技術層面，對於商業機會與挑戰的考量不足。例如，谷歌眼鏡非常新穎，研發很成功，被評選為二○一二年的最佳發明，但它導致佩戴者的注意力分散，以及明顯的侵犯隱私權問題，再加上價格無法壓低，最終停產。

由某一位評審負責介紹創新計畫。評選決策流程本身，也可能導致偏差的結果。一種常見的研發創新計畫評選流程是，由一位審查小組成員介紹計畫提案，但此人可能會對特定提案有所偏好，影響了其他評選員的意向。

在接近休息時間進行評選。研究發現，接近用餐或中場休息時間時，評審「說好話」的傾向降低。計畫的評選順序也可能影響結果，研究人員發現，前一項計畫若被評選小組通過，接下來審查的計畫，被通過的可能性往往會降低。因此，評選小組必須有意識地提醒自己。

在評選前和評選過程中避開上述陷阱，才能降低偏誤發生的機率，改善評選成效。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘434期》)