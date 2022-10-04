很少有公司的顧客，忠實的程度可以像南韓天團防彈少年團（ＢＴＳ）的粉絲那麼高。他們愛護防彈少年團，不只購買產品，還會自掏腰包支持防彈少年團。

例如，粉絲會買花送廣播電台，謝謝他們播放防彈少年團的歌。又例如，去年三月，防彈少年團出現在一個南韓的電視節目，粉絲事先買下節目的所有廣告時段，好讓播出時沒有廣告打斷干擾。很難想像顧客喜愛一個品牌到這種程度。

從銷售數字也能看出，防彈少年團深受歌迷喜愛。二○一九年，他們總共有三張專輯登上美國告示榜（Billboard）冠軍。過去五十年以來，只有披頭四（Beatles）跟頑童（Monkees）兩個樂團，寫下了同等的紀錄。

他們的粉絲在網路上非常活躍，主動製作了大量的短片，模仿他們的舞蹈，重新剪輯編寫他們的歌曲。防彈少年團經紀公司執行長，也是樂團催生人房時爀（Si-hyuk Bang）表示，以前的粉絲是被動接收者，現在則已經成為主動支持者，能夠對明星的成長做出貢獻。

哈佛商學院副教授鍾道格（Doug Chung），在接受哈佛商學院實用知識網路週刊（HBS Working Knowledge）訪問時指出，防彈少年團真誠坦率，他們會直接跟粉絲們互動，創造真實的連結，再加上社交媒體運用得宜，因而創造了一整個生態系統。

房時爀指出，防彈少年團運用了五個步驟，培養出忠實的粉絲群，可供企業主管參考：

傳遞社會責任。從一開始，防彈少年團的歌曲就觸及社會議題，而且一直都帶有一致的訊息。

打造一個內容生態系統。除了音樂作品，公司創造了一個防彈少年團宇宙，有如漫威的英雄電影，團員各有角色，公司因而每週都能推出網路漫畫，豐富的故事也發展出更多產品。

維持團隊的團結。防彈少年團一向以互動良好著稱，直到今年成團九年，才宣布單飛不解散。

避免事必躬親的管理法。跟一般偶像團體不同，公司沒有嚴禁防彈少年團做許多事，例如，談戀愛。他們因此能夠談論身為偶像的壓力，在作品中展現自我，讓外界看到他們人性的一面。

直接與粉絲互動。公司打造了一個互動平台，讓防彈少年團能夠親自在社交媒體上與粉絲互動。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘434期》)