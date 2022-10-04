美國職棒大聯盟(MLB) 10/8開始進入精彩刺激的季後賽，今年季後賽的賽制與以往有所不同，今天利用這個機會來跟大家談一談。

從MLB季後賽新賽制看投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

今年晉級季後賽的隊伍由以往的10個增加為12個，由各「分區冠軍」及取得「外卡」資格的隊伍參加，其中「分區冠軍」包括美聯與國聯的東區、西區、中區冠軍，並依其聯盟戰績分列第1種子、第2種子及第3種子，2聯盟共6支隊伍；「外卡」則是各聯盟分區冠軍以外勝率最高的3個隊伍取得，並依其聯盟戰績分列第4種子、第5種子及第6種子，2聯盟的外卡共6支隊伍，合計12支隊伍一同角逐世界大賽冠軍。各聯盟內的第1種子與第2種子首輪輪空，由第4種子與第5種子以及第3種子與第6種子先分別進行3戰2勝的系列戰，獲勝的2支隊伍再分別與第1種子與第2種子進行5戰3勝的系列戰，獲勝隊伍晉級7戰4勝的聯盟冠軍戰，取得聯盟冠軍隊伍再晉級7戰4勝的世界大賽。

MLB季後賽賽制12隊

MLB季後賽

季後賽首輪賽事從10/8至10/10連續3天，次輪賽事從10/12開始，首輪出賽的隊伍幾乎都會安排前3大先發投手應戰，力拚晉級下一輪，無論第一輪獲勝隊伍是2勝0敗晉級或2勝1敗晉級，由於一般MLB先發投手都有投1休4的慣例，晉級第二輪的球隊10/12進行第1場比賽時其1號先發投手上場的機會不高，因為僅休息3天，即可能由第3號先發投手(若以2勝0敗晉級)或第4號先發投手(若以2勝1敗晉級)出賽，屆時面對第一輪輪空的各聯盟第1或第2種子球隊派出的第1號或第2號先發投手，在投手戰力上勢必處於劣勢，亦將對整個比賽的結果有所影響，提供大家投注時參考。