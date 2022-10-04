因電子產品需庫存增加、晶片價格下跌，讓晶片業感到壓力，南韓大廠三星保守看待銷售前景，已將下半年半導體銷售預估下砍30%以上，且憂心第四季度銷售額恐被台廠台積電超車。

根據韓國經濟日報報導，受到全球通膨、各國央行升息引發經濟降溫，以及半導體需求急速萎縮等影響，三星已將下半年的半導體銷售展望較4月的預估值下修超過30%。業界普遍預期，半導體市況進入冰河期，當前的低迷局面恐持續至2023年上半年半導體庫存緩解為止。

三星半導體部門負責人慶桂顯（Kyung Kye-hyun）說，今年下半年的半導體銷售預期，已自4月時的預估值下調32%。證券公司原預估三星下半年半導體銷售額為67兆294億韓元，若計算慶桂顯談及的「32%」下修幅度，下半年三星半導體銷售額將縮減至45兆韓元左右。此外，慶桂顯更憂心指出「台積電第四季度銷售額可能將超越三星」。

報導分析，記憶體價格近來下跌，導致三星大砍下半年半導體銷售預估，市調公司DRAM Exchange數據顯示，9月個人電腦（PC）用DRAM通用品固定交易價格為2.85美元，較去年7月4.1美元高點暴跌30.5%，NAND Flash價格也在同期間下跌10.6%，從4.81美元跌至4.3美元。

研調公司IC Insights認為，台積電繼第二季超車英特爾後，第三季也會超越三星，在全球半導體營收規模躍居第一。