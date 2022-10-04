擁有百年歷史的銀行集團瑞士信貸傳爆出財務危機，即使進行一系列改革，仍可能會有40億美元（約新台幣1275億）的缺口，引發成為下一個雷曼兄弟的擔憂，但有專家認為，瑞信的危機比較像2016年德意志銀行的信心危機，且目前瑞信的資本比率優於當時德意志銀行的狀況，影響還有待評估。

綜合外媒報導，ABC News財經記者David Taylor上周末在推特上發文，據可靠的消息指出，一間國際大型投資銀行瀕臨破產危機。加上網路流傳瑞信即將破產，瞬間點燃市場恐慌情緒，尤其上周瑞信的信用違約交換價格（CDS）接近2008年金融危機的水準，顯示投資人相當擔憂瑞信的財務狀況。

金融時報更披露，瑞信的經理人周末都在打電話安撫客戶與合作夥伴，瑞信的內部信也強調，公司擁有強大的資本能力與流動性，企圖降低市場與員工的不安。

投資銀行KBW（Keefe， Bruyette & Woods）分析師則評估，即使瑞信進行改革或重組，仍可能會有40億美元（約新台幣1275億）的資金缺口，整體狀況比較像2016年德意志銀行爆出的信心危機事件。

瑞信同樣面臨市場對其營運策略的質疑，信用違約交換價格在短時間內飆升，信用評等被下調導致客戶流失等狀況，但德意志銀行最後籌到約78億美元資金渡過危機，不過收入下降與融資成本上升的惡性循環，仍需要數年時間才能解決。

即使兩家銀行的狀況有些相似，但瑞信的關鍵資本比率13.5%仍較當年德意志的10.8%還要高，因此瑞信確切的狀況與衝擊還需要時間觀察。瑞信預計在10月底公布改革與戰略計畫，先前傳出可能裁員上千人，並大砍成本支出。

中央社報導，瑞信集團回應此事件指出，媒體報導瑞信出現流動性問題，全然非屬事實，集團擁有強大的資本，且財務穩健、流動性充足，與業內同行相比都處於優勢地位。