為歡慶台中YouBike 2.0突破1,200站，市府舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來！」活動，從10月開始為期一個月天天有獎！其中盧市長更加碼活動獎品，除原贈AirPods及1支iPhone14 外，再加碼2支iPhone14，讓台中整座城市都在騎自行車！

台中市自109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，原定3年增加1,000站，今年該計畫不僅提前達標，現更已突破1,200站，超人氣的電輔車數量也再倍增，讓台中創下三項第一，包括YouBike 2.0站點、電輔車數量，均是全國最多，單月租借更破126萬人次也是臺中歷來最高。

盧市長表示，很高興市民朋友喜歡YouBike 2.0設置，未來市府也將繼續努力。(圖／台中市政府交通局提供)

盧市長表示，YouBike 2.0站點設置，目前已破1200站點為全國最多，年底將會繼續推進到1329個站點；此外，台中更是六都第一個導入電動輔助車的城市，首推的150輛電動輔助車也大受市民歡迎，因此宣布再加倍新增150輛，目前台中市有300輛電輔車，同時也是全國最多。

盧市長也指出，YouBike 2.0單月突破126萬輛人次，顯示台中市政府在節能減碳、推動大眾公共運輸的好成績。很高興市民朋友喜歡YouBike 2.0設置，也感謝台中市議會通過預算，除了對台中「三個第一」表示慶祝外，也向市民宣告相關設置已超前達標，市府會繼續努力。

交通局說，目前全市YouBike 2.0站點已建置1,200站，從軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等站位周邊設置，並持續擴大朝山海屯區增加站點，包括最東邊站點已前進到谷關立體停車場、最西邊站點在龍井區麗水籃球場、最南邊站點在烏日區溪尾活動中心、最北邊站點在大甲區的松柏漁港，公共自行車為串聯市民出門的第一哩路及最後一哩路，建置站點不分城鄉。

YouBike 2.0E租借方式與2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車。(圖／台中市政府交通局提供)

YouBike 2.0站點含括台中知名景點與重要交通地標，成為銜接捷運、公車等各項大眾交通工具的轉乘串接，提升轉乘大眾運輸便利性，也是「iBike倍增計畫」設置重要的一環。此外，台中市政府交通局也提出騎YouBike 2.0這樣玩系列，活用公共自行車站點走訪台中大街小巷，讓YouBike 2.0不僅能提升台中轉乘運輸的便利性，也有兼顧休閒漫遊的多重性能。

交通局也補充說明，YouBike 2.0E租借方式與2.0相同，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP查詢。

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