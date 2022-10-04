看破手腳？新竹市長選舉倒數54天，民眾黨新竹市長候選人高虹安日前遭指控博士論文涉抄，但被高虹安重砲反擊打臉。親綠智庫、中華亞太菁英交流協會3日公布新竹市長民調，民進黨候選人沈慧虹支持率30.4％、高虹安27.3％、國民黨候選人林耕仁17.9％。PTT有網友舉高虹安競辦前一天的預測，果然有外圍單位放消息說高虹安民調死亡交叉，被鄉民酸：「親綠民調只贏3％」、「反而幫高的支持者催票」、「民進黨沒招了」。

根據最新民調，在支持率方面，沈慧虹支持率30.4％、高虹安27.3％、林耕仁17.9％，其中在「一定會投票」的選民當中，沈慧虹以33.5％小幅領先高虹安的30.4％，而林耕仁仍舊以19.2％敬陪末座；另在看好度方面，高虹安以35.8％領先沈慧虹的24.5％。

「笑死我了～綠營的行為模式完全被看透！」有網友在PTT發文舉2日的新聞「高虹安競辦憂民進黨將出招假民調奧步」，內文提到高虹安競選辦公室指出，預料對手會再出奧步，這一、兩個禮拜民進黨一定會用一些學者，和外圍單位提出假民調，說什麼高虹安民調崩盤、高虹安和民進黨新竹市參選人沈慧虹民調進入死亡交叉等，企圖混肴當下選情的真實面相。

PTT鄉民表示：「沈有30％？」、「這樣好啊，把淺藍的危機意識逼出來」、「假不假不知道，莫忘姚文智90％」、「那我們這些相信高的要加油了」、「沒說假阿~只是親綠只贏3％」、「昨天吳董就知道綠營要發民調了阿」、「反而是幫高的支持者催票」、「這就只是要告訴大家打態度有用」、「親綠智庫？好像瞬間明白什麼了」、「其實高的支持者不去投，沈還是會上」、「但高虹安問題真的是選民不一定會投，不管是工作太累想睡覺還是想去郊遊」、「所以綠這樣搞正好啊XD逼人去投票」、「穩了，笑死」、「反正Dpp已經沒什麼把戲了」、「民進黨就沒招了」。