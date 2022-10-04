金管會崩壞？美國聯準會升升不息，壽險業淨值再惡化，南山人壽9月底淨值資產已正式轉為負數，剩下-0.59%。民進黨立委高嘉瑜今(3日)痛批，金管會不辦公聽會，竟半天內火速安排閉門會議，根本就是緊急護航南山人壽大會，金管會保險局也早已名存實亡，淪為「保險業者保護局」。

高嘉瑜以【金管會不演了，全力掩蓋南山人壽淨值虧損事實！】為題發文指出，南山人壽第三季財報淨值經估算已下探至負627億！而為了作帳好看及護航背後金主的利益，緊急向金管會請求「債券重分類」，欲將債券重分類到攤銷後成本（AC），以成本列帳，此舉可使淨值馬上回升。

高嘉瑜認爲，南山人壽大股東應該拿錢出來做現金增資，不是美化數字、粉飾太平，發股利放老闆口袋，賠錢就用會計挪移大法，掩飾虧損的事實，這樣只會讓問題越來越嚴重，最後受損的是保戶的權益。

如此操弄財報的手段，也讓專家痛批：會計公報理應維持穩定，IFRS9一旦選定分類方式，原則上不應該再改變，故今日的財政委員會上，嘉瑜提出臨時提案要求此種擅自變更會計制度的行為，應先召開公聽會，廣邀專家學者、壽險公會討論，並遵循國際會計準則作法。

高嘉瑜沒想到的是：下午才通過的臨時提案，金管會竟然能在晚間緊急發出開會通知，火速於明日（4號）就安排開會，且是閉門會議，只邀壽險公會代表跟會研基金會代表，連學者專家都沒有！跟提案中嘉瑜強烈要求的「公聽會」根本天差地遠。沒想到金管會為了幫南山人壽掩蓋淨值虧損，竟可以如此硬幹到底，十萬火急、超高效率的在半天內馬上安排「閉門會議」，這何止不是公聽會，根本就是緊急護航南山人壽大會。

她質疑，金管會在聽取業者心聲時總是如此迅速，但對於保戶權益受損一事至今完全視若無睹；面對高嘉瑜兩三個月來不斷詢問金管會防疫保單保戶權益該如何維護的問題，金管會總是可以拖兩三周都沒有下文，最後回函竟還表示：「要問富邦、國泰的意見」，簡直豈有此理。高嘉瑜認為，金管會作為金融監理機關的功能早已蕩然無存，金管會保險局早已名存實亡，淪為徹徹底底的「保險業者保護局」，令人唏噓。