根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度3.3公里，震央位於台東縣政府北北東方19.7公里（位於台東縣東河鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111004

宜蘭近海發生規模3.4地震 最大震度宜蘭縣3級
宜蘭近海地震規模3.7 最大震度宜蘭縣3級
宜蘭近海地震規模3.8 最大震度3級
#台東縣 #東河鄉 #3.5 #凌晨 #地震