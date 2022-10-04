台東縣東河鄉凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級 03:142022/10/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣東河鄉凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度3.3公里，震央位於台東縣政府北北東方19.7公里（位於台東縣東河鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1111004 宜蘭近海發生規模3.4地震 最大震度宜蘭縣3級 宜蘭近海地震規模3.7 最大震度宜蘭縣3級 宜蘭近海地震規模3.8 最大震度3級 #台東縣 #東河鄉 #3.5 #凌晨 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮凌晨4.3極淺層地震 最大震度花蓮縣4級 04:462022/10/01 生活 臺東地震 最大震度臺東縣4級 04:062022/10/01 生活 大陸自主研發 首套海洋地震勘探拖纜成套裝備正式投用 08:332022/10/01 兩岸 10年最大招商 小東工業區 矽品蓋廠雙贏 04:102022/09/29 地方新聞 新保921防災日演練 強化應變力 04:102022/09/29 投資理財 地震頻傳 大有消防分隊到國小宣導防災觀念 20:282022/09/29 社會 公家罰公家！台東市水資源中心偷排水 遭環保局開罰184萬 15:302022/09/29 社會 迷你足球賽事深耕台東 快樂踢球培養心理素質 22:382022/10/02 體育 舉辦貓奴召集令 劉櫂豪推寵物友善政策 12:132022/10/02 政治 花蓮豐濱5.3極淺層地震全台搖 花蓮4級最大 04:482022/10/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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