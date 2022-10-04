日前許維恩（前排左）與康茵茵（後排右二）等友人分享聚會照，她身上揹著一款包，卻被網友抓包疑似是英國精品「BURBERRY」帆布包的山寨款。（圖／翻攝自康茵茵IG）

許維恩和小6歲男星王家梁於去年11月11日登記，婚後小倆口買下林口百坪豪宅，更大方公開曝光愛巢， 對裝潢相當有一套想法的許維恩，將心房打造成「香檳淡奶大地風格」，看起來溫馨又氣派，但她透露裝潢僅花費200萬，相當精打細算。不過許維恩近日卻被眼尖網友抓包手上拎的包款，疑似是「BURBERRY」的山寨品，似乎有些省錢省過頭。

網路上販售印著拼法為「BUREEBRY」的包包，售價都在一兩百元台幣。（圖／翻攝自淘寶）

日前許維恩與康茵茵等友人前往花蓮知名麵店朝聖，一行人開心拍短片打卡，本是一場溫馨聚會，怎料影片來到最後一幕，只見許維恩開心對鏡頭擺POSE，身上揹著一款包乍看像是英國精品「BURBERRY」帆布包系列，但上頭的英文字卻大大印著「BUREEBRY」，不但拼法不同，還撞款淘寶上的百元包，但如果不仔細看，根本不會發現。本刊也打開許維恩的社群網站，發現平時她鮮少PO包炫富，倒是經常分享開心出遊美照、新房裝潢理念，似乎並沒有將花費放在名牌包款這部分。

「BURBERRY」正款帆布包設計，樣式簡單，價格約在三、四萬元台幣。（圖／翻攝自BURBERRY官網）

其中，她曾公開家中選用的馬桶一座要價13萬，許維恩甚至特地換上裙子，揪老公王家梁在廁所拍了一組時尚大片，俊男美女組合加上高級家具，自然賺足點閱和流量，但也引來部分批評聲浪，有網友質疑她新家全靠「業配」，根本不用花錢，許維恩本人則回嗆：「我喜歡分享～並不代表不用花錢～我花錢的時候你在旁邊嗎？」否認省錢當伸手牌。如今被網友指她省小錢拿仿冒包，實在有些尷尬。

許維恩與王家梁曾盛裝在他們家的廁所拍照，高檔馬桶也跟著入鏡。（圖／翻攝自許維恩FB）

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