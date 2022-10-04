股票上市公司基泰建設董事長陳世銘等人，遭檢舉宣稱投資境外不動產獲利豐厚，並保證回本，3年吸金至少上億元，涉嫌違反《銀行法》，台北地檢署3日指揮調查局北機站，兵分19路搜索並約談基泰總經理馮先勉等10人，移送北檢複訊。北檢訊後，4日諭知馮先勉150萬元交保，並限制出境、出海及住居。至於陳世銘則未到案，另擇期再約談。

另基泰員工楊靜玟20萬交保、時任開發部襄理胡永芳10萬元交保、員工李佩伶10萬交保、限制住居、基泰關係企業財團法人台北市快樂一生慈善基金會董事翁金杏10萬元交保，限制住居。

基泰時任開發部副理翁光輝、基泰合作廠商人員徐長勳、基泰總經理馮先勉之子馮樹廷，基泰法律顧問、律師徐志明、會計部副理兼代理發言人李秋雲5人限制住居。

調查局接獲檢舉，指陳世銘、馮先勉等人自2011年到2014年間，對外宣稱投資境外不動產獲利豐厚，並保證回本，至少有10名投資人加入投資，估計吸金約上億元，但事後投資人並未收到約定本息，甚至有人因此血本無歸。

調查局認為，陳世銘、馮先勉等人未經主管機關核准，違法從事金融業務，涉嫌違反《銀行法》，檢調3日搜索19處地點，並約談馮先勉10名嫌疑人釐清案情，另陳世銘則未到案，將擇期再行約談訊問。