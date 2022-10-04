IC載板大廠南電(8046)公布2022年9月自結合併營收59.07億元，月增2.62％、年增達31.04％，連4月改寫新高。使第三季合併營收171.95億元，季增達13.23％、年增達21.84％，再創歷史新高。累計前三季合併營收469.42億元、年增達25.33％，續創同期新高。

南電先前法說時表示，雖然下半年BT載板價格競爭壓力較大，但ABF載板供需持續吃緊，配合兩岸ABF載板新產能提前投產，對下半年展望維持正面看待，預期第三季營收及獲利可望續揚、再創新高，續拚毛利率、營益率、稅前淨利率、稅後淨利率「四率四升」。

南電於兩岸持續擴建ABF載板產能，其中樹林廠第一期及昆山廠第二期新產能，可望自原訂的明年首季提前至本季投產，目標明年首季滿載生產。樹林廠第二期新產能則按原計畫不變，預計2024年首季投產。

不過，看守ABF載板後市的外資勢力近期明顯抬頭。亞系外資出具報告認為，由於主力客戶砍單、明年訂單能見度低，ABF載板更差狀況尚未到來，預期ABF載板產能供需至明年底，將由原先預期的短缺1％轉為過剩5％，競爭加劇恐始營收及毛利率面臨下滑風險。

亞系外資認為，由於未受英特爾砍單影響、客戶組合較多元化，南電短期能更有效掌控稼動率，下半年營運可望優於同業，但隨著ABF載板供需短缺幅度收斂，南電在售價上將面臨更高的波動風險，預期明年平均售價（ASP）可能年減達20％，較先前預期的10％跳增。

鑒於較低的稼動率及平均售價，將使平均售價及毛利率下滑更劇烈，且目前潛在的訂單流失及毛利率下滑尚未完全反應，亞系外資將南電明後2年獲利預期分別調降16％、15％，維持「減碼」評等、目標價自210元一舉砍至130元。