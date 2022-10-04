防疫保單理賠衝擊國內產險業，在國泰金(2882)旗下國泰產險率先提出理賠標準從嚴後，中信金(2891)旗下中信產險也公告理賠調整三大原則，未來融通措施仍會視疫情發展狀況，動態滾動式檢討與調整。

中信產險指出，有關防疫險確診居家照護期間比照住院，融通給付住院日額措施，是之前疫情嚴峻時刻，為紓解醫療量能，輕症、無症狀者免予住院，改以居家照護的方式在家隔離治療，中信產配合政府防疫政策，在理賠上視診療內容採取從寬融通理賠審核。

目前隨著疫情確診人數趨緩，以輕症者居多，醫療量能也已恢復提供急重病患的就醫品質及水準，專責加負壓病床空床率達53.3％，政府政策也日趨開放，例如即將開放國門，並參酌各家同業融通措施，今天起調整理賠原則。

一、依確診者提出的醫療行為證明文件，如用藥內容（是否為抗病毒藥物），由中信產險依照申請內容審核判斷是否比照住院日額來融通給付。且僅融通給付一次，第二次再確診者，住院日額給付依條款約定辦理。

二、在集中檢疫所、防疫旅館施行隔離治療者，須有醫師開立的診斷書為依據，並提供44條之確診者隔離治療通知書、解除隔離通知書。

三、若屬於確診後三個月內被匡列隔離者，隔離費用將不予理賠；但取得第48條居家隔離通知書者，不在此限。