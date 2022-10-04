台灣交通混亂，交通號誌越設越多。一名男網友分享，新竹縣竹北市中華路和興隆路的路口竟然設立了12個紅綠燈，且在每個紅綠燈下方都有標示牌提醒該號誌所代表的意思，引起6千多人狂讚討論，不少人感嘆「這真的是名符其實的紅燈區」，也有在地人表示，該路段過去很常發生車禍，改分道號誌後，事故發生率降了很多。

一名男網友日前在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，只見新竹縣竹北市中華路和興隆路的路口出現一片「紅燈海」，短短一條路上就有12個紅燈，讓人看得眼花撩亂，也讓原PO感嘆地說「我絕對知道現在是紅燈！」

仔細看原PO分享的照片，該路段的第一個路口就有5個紅綠燈，且下方都有標示牌提醒該紅綠燈的意義，分別是「直行專用號誌」、「往中華路直行專用號誌」、「直行專用號誌」、「往興隆路右彎專用號誌」與「機車道專用號誌」，下個路口也有5個紅綠燈號誌，再加上最前面的2個紅綠燈，一共有12個紅綠燈出現在這個路口。

誇張景象吸引6千多人朝聖討論，「闖紅燈會開罰10張單嗎」、「沒有牌子的話以為是賽車道」、「這在為難誰」、「每個紅綠燈都是錢啊，懂得就懂」、「交通設計的很糟糕! 這麼多『路牌』與『紅綠燈』眼都花了」、「名符其實的紅燈區」。

另有在地人表示，這個路口會變成這樣，就是因為簡單版的號誌大家看不懂，這個路段曾是全台最頻繁出車禍的地方，後來改分道號誌以後，事故發生率降低很多。「一個車道一個燈，這裡車流量很大，個人覺得這樣蠻清楚的，也比較安全」、「每個車道都專屬一個紅綠燈，久了就習慣，而且很清楚」。