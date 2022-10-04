國際知名大型投資銀行瑞士信貸（credit suisse）遭金融時報報導指稱恐面臨財務危機，金管會對此緊急清查後表示，瑞信集團目前在台灣僅設有台北證券分公司，目前營運未受影響。而投信基金投資瑞信曝險僅占整體規模0.01％，影響有限。

證期局表示，瑞信目前在台僅設有台北證券分公司，經營證券經紀業務及兼營期貨經紀業務，客戶均為法人、且以國內外機構投資人為主。截至8月底，證券經紀市占率1.439％，在全體專營券商中排名第23、外資券商排名第6，期貨經紀市占率為0.06％。

而截至8月底，瑞信台北證券分公司現金及約當現金為51.26億元、占總資產34.66％。今年前8月自結稅前淨利4.69億元、年減60.77％，自有資本適足率2470％，流動比率158％。瑞信台北證券分公司表示，目前公司營運如常、未受影響。

另外，投信基金截至8月底投資瑞信有價證券共5檔、金額約6.08億元，占該等基金規模僅0.87％、占整體投信基金規模4.8兆元僅0.01％，影響尚屬有限。金管會表示，將持續關注瑞信台北證券分公司財務業務發展情形。