在新竹經營雞肉飯飲食店的林姓男子，與隔壁養生館從事美甲美睫工作的馮姓女子外遇，林與李姓妻子因此而離婚，李女提告向馮求償100萬元，一審新竹地方法院判馮賠償10萬元，李上訴後，二審台灣高等法院重新審酌金額，改判馮須賠償60萬元精神慰撫金確定。

李女主張：她與林男在1998年結婚，共同經營雞肉飯飲食店，不料隔壁之養生館工作的馮女，竟在2016年與2018年間，與林男以情侣關係同居並發生性行為，侵害她本於配偶關係之身分法益而情節重大，導致她婚姻破裂，無法維持。

李女說，去年12月28日她與林男經法院調解離婚，但馮女侵害其配偶權，須賠償她100萬元。

馮女辯稱，她與林男同居並發生性行為之事實，但並不知悉林是有配偶之人，她在2018年與林男分手，且她因購置不動產而向銀行抵押借款，並因新冠肺炎疫情而影響收入，目前資力不佳，故上訴人請求賠償之金額顯屬過高。

高院認定，馮女知道林男已婚卻與他交往、同居及發生性行為，顯已逾越社會一般通念所能容忍之朋友關係，考量她侵權行為長達2年半，持續時間非短，對李女造成精神上痛苦之程度非輕，判決須賠償李女60萬元確定。