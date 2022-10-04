【季容氣象報報】好天氣到今天!週三起東北風影響近一週│中視晨間氣象 20221004

兩波冷空氣接力報到，氣象專家吳德榮表示，明天上午至周日受東北季風影響，北台灣濕涼轉局部雨，北部山區、東北部及東部偶有較大雨勢，明起白天氣溫26度，與今天高溫37度相比降溫11度，下周一第二波東北季風挾冷空氣南下，國慶日白天起水氣漸轉乾，早晚偏涼微冷，氣溫22度左右，天氣粉專「觀氣象看天氣」更指出第二波冷空氣較強，全台有感。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（4日）是「秋老虎」最終日，各地晴朗穩定，白天熱、早晚涼，日夜溫差大，北部氣溫21至37度，中部24至37度，南部24至37度，東部20至36度；中午前後紫外線過量及危險級，注意防曬。

吳德榮表示，明天（5日）上午首波東北季風抵達，北台灣雲量漸增，轉有局部雨，花、東下午起亦轉有局部雨，中南部地區受影響較小；北台灣轉濕涼，白天氣溫下降幅度較大，約在26、27度，夜間低溫下降幅度小。

吳德榮說，周四至周日（6至9日）東北季風影響，北台灣稍涼，其他地區氣溫略降，東半部有局部雨、大台北東側有局部短暫雨，當水氣增多時，大台北西側亦有短暫降雨的機率；新竹以南晴時多雲，中南部山區午後有短暫降雨的機率。北部山區、東北部及東部偶有較大雨勢，應隨時注意氣象局的特報及即時訊息。

周日晚、下周一（10日）另一股東北季風挾冷空氣南下，國慶日白天起水氣漸轉乾；大台北短暫雨後多雲，東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲，氣溫略降、早晚偏涼微冷，氣溫22、23度。「觀氣象看天氣」臉書也提到，第二波冷空氣較強，下周一到下周三不只北部，中南部、花東早晚也明顯降溫。