觀光旅遊團出入境禁令將於13日解除，旅遊業者鳳凰(5706)總經理卞傑民認為，由於機位供不應求，解封後出國人潮勢必爆量，想出國必須提前卡位，團體機位及團費預期至明年3、4月才會漸趨正常化，國旅在國旅團體補助加持下，秋冬行程及高鐵假期熱度可望不減。

行政院敲定國境如期漸進開放，13日起每周入境上限自6萬提升至15萬人次，入境改採「0+7」免居隔、開放非免簽國家旅客入境，並解除觀光旅遊團出入境禁令，觀光局亦已公告「旅行業辦理入、出境團體旅遊操作指引」供業者參考。

對此，鳳凰宣布國外旅遊產品全數歸位開賣，並祭出一系列超夯超值行程，包括亞洲郵輪、慶首航歐洲系列、日本包機等，為即將大復活的國外旅遊巿場暖身。同時，公司並積極召回人力、補足生力軍，準備好全體動員，重新啟動沉寂近3年的國外團體旅遊。

鳳凰總經理卞傑民預期，第四季旅遊業者可提供的團旅能量和旅客來客數，約可恢復至疫前5～6成水準，但要完全恢復還需要半年至一年，尚有一段磨合期。整體而言，解封後出國人潮勢必爆量，在機位供不應求狀況下，想出國勢必得提前卡位。

鳳凰針對土耳其祭出限時回饋超值價的11月解封首發特惠團，目前部分出發日已秒殺額滿，同時針對春節連假的東南亞線提前布局。長線的美加地區亦看好明年春節檔期，明年春季則以華盛頓賞櫻、溫哥華、美加東為主。紐澳地區以明年春節連假首日的機位最搶手。

對於專精的歐洲線，鳳凰精心規畫義大利10天、南法11天旅遊產品，價格較疫情前更優惠，11月底開跑的歐洲聖誕巿集德瑞限定團，推出第2人減1萬的促銷優惠，帶動近期詢問度超高，明年3、4月的荷蘭花季產品亦已上架開賣。

針對國人最愛的日本，若對疫情仍有顧慮，鳳凰建議可考慮人口較少的東北、四國及山陰山陽地區，對此安排直飛新潟、高知、鳥取3大機場，除可安排賞雪，也有機會趕上最後一波賞楓，賞櫻預購同步啟動。北海道、京阪神、九州、沖繩等各區域商品亦全數回歸。

同時，因應國人對搭乘豪華郵輪赴日韓賞櫻的接受度高，且歌詩達郵輪「莎倫娜號」規畫明年春季自基隆港啟航，鳳凰對此推出長崎＋釜山、濟州＋福岡的日韓賞櫻遊程，目前以陽台艙及套房艙等熱銷程度最搶手，航程有望延續至夏季。

整體而言，鳳凰預期航班將在正式解封後陸續就位，但團體機位及團費預計要到明年3、4月才會漸趨正常化。國內旅遊方面，由於12月15日前仍有悠遊國旅振興方案的團體旅遊補助加持，看好秋冬行程及高鐵假期熱度將持續活絡不減。