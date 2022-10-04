女星劉雨柔過去以模特兒的身份出道，6年前與格鬥選手黃育仁結婚，時常在社群平台秀恩愛，也經常在節目分享夫妻大小故事，誰料兩人在9月26日宣布離婚，待到心情平復後，於今（4）日，劉雨柔在IG上PO出新貼文。

常言道：「婚姻是愛情的墳墓」，兩人雖時常在社群平台上大肆放閃。但劉雨柔過去上綜藝節目時，也在節目中細數老公的數大罪狀。包括衣服充滿「屍臭味」、指甲亂彈、三餐沒吃澱粉等等，讓她難以忍受，種下離婚的苗頭。終在9月26日宣布離婚，表示兩人「退回到朋友關係。」

日前，劉雨柔心情平復後，在IG中秀出自拍照，並以感性的筆觸寫下「愛它不只是得到，更大的成份其實是付出。愛讓人溫暖，吸收到的好能量也讓自己幸福。」讚美所有互相愛著的人。昨（3）日，再次曬出一張新照片，照片中她身穿大V領罩衫，白皙美腿自然露出，眼睛微望向遠方，並配文寫下：「你們的留言、訊息···我都收到了，最幸福的事情，是你們都在，sorry la … 讓你們擔心了。」感謝所有擔心她的人，表示自己將會「跨出第一步。」

貼文一出，許多粉絲紛紛留言為劉雨柔打氣，表示「不擔心，你一定可以很好的」、「辛苦您了，相信未來的日子妳可以過得更好，加油」、「相信窗外依舊有藍天」、「做最帥的女人。」