美女主播林佑之擁有清晰口條，加上甜美臉孔及姣好身材，不僅圈粉無數，還被網友封為「辣妹主播」，常在社群網站分享生活日常的她，近日在instagram限時動態坦承自己「億萬富翁」的身分，接著還大方致富秘訣，不過真相曝光後讓外界集體傻眼。

林佑之在instagram限時動態表示「是時候該向大家坦白，我億萬富翁的身分」，接著分享有關自己致富的相關報導，只見斗大標題寫著「她從兩手空空靠這一指標變成億萬富翁」，隨後大方公開致富秘訣，竟是靠著名為「證嚴法師」的粉絲專頁一段PO文，只見內容是「如果你嘲笑別人的處境，未來的你可能也會陷入相同的處境」，而她也搞笑寫下：「哈哈哈，笑死，張忠謀575億身價」。

林佑之公開自己「億萬富翁」的身分。(jessica0677 IG)

林佑大方分享致富秘訣。(jessica0677 IG)

不過似乎擔憂有人會當真，林佑之隨後再次發文澄清：「怕還是有單純的小可愛相信，還是強調一下，這是『盜圖』不要上當囉，也不要嘲笑郭爺爺哦」，強調一切純屬虛構切勿當真。

林佑之表示遭盜圖，呼籲所有人不要上當。(jessica0677 IG)

林佑之日前曾遭有心人士盜用身分，竟是直接下臉書廣告，導致她趕緊PO文呼籲所有人切勿相信，強調「我是連業配都不接的人，更別提直接慫恿大家花錢，而且我也沒有賠40萬，氣氣氣，亂唱衰」，也提醒所有人「我只有這個粉絲專頁以及IG帳號jessica0677，都是由我本人親自經營，沒有授權任何其他平台」。