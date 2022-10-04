消費者景氣出現劇烈翻轉，半導體大廠面臨價格下跌與庫存暴增的雙重打擊，傳出記憶體大廠已透過減產方式自救價格，盼能藉此方式在夾縫中求生存。

【1】記憶體大廠減產自救

消費性電子需求疲弱，晶片生產鏈加快庫存去化，記憶體同樣面臨供過於求壓力，DRAM及NAND Flash第三季合約價格大跌，價格跌勢恐延續到明年上半年。為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。

【2】瑞信危機 五檔基金恐踩雷

國際知名大型投資銀行瑞士信用貸款（Credit Suisse）傳出破產危機，讓國內金融業、投資人再度神經緊繃。金管會證期局3日公布目前瑞士信貸台北證券分公司最新狀況，目前營運正常，自有資本適足率2,470％，流動比率158％，而投信基金僅五檔投資到瑞士信貸有價證券、金額約6.08億元，占該等基金規模僅0.87％，占整體投信基金規模4.80兆元僅0.01％。

【3】七壽險淨值比失守3％ 南山轉負

壽險業面臨百年金融風暴，金管會3日在立法院回應立委質詢時揭露，9月底壽險公司自結淨值比不足3％者已有七家，包括南山人壽淨值比自結數是-0.59％，即淨值已為負數，另外，保誠人壽為1.5％、國泰人壽亦降到2.64％、三商美邦人壽是2.1％、宏泰人壽2.2％、安聯人壽1.13％、第一金人壽2.03％。

【4】金管會出手 解壽險淨值危機

美國聯準會急速升息12碼（3個百分點），意外造成壽險業淨值暴跌，金管會主委黃天牧3日表示，這次升息是「不正常的情況」，在市場劇變時，會計公允價值「未必能真正穩定表達公司的價值」，因此金管會此時必須出手幫助壽險公司，作監理上的調整。

【5】勞動基金 前八月慘虧逾3,200億

全球股災持續蔓延，政府基金操作慘遭滑鐵盧。勞動、國保及退撫三大基金前八月合計鉅額虧損3,856.4億元；由於9月台股跌11.07％，美股四大指數下跌8.84％～13.85％，市場推估，9月虧損至少2,000億元，前九月恐大虧五、六千億元，再寫歷史最慘紀錄。