1名夜市麻將賓果業者曝光一段監視器畫面，1對男女趁老闆不注意時，合作上演偷牌、換牌，男子先是發現無法連線後，由女子偷偷在蓋住的麻將堆中找牌，等找到後，男子順勢把原本的牌放回麻將堆中，2人還一臉得意洋洋以為成功，殊不知全被錄下，業者PO文罵「自以為配合的天衣無縫的亞洲第一快手」。

該名業者在臉書「爆料公社」分享監視器影片，1對情侶與2名友人在玩麻將賓果遊戲，只見男生拿起麻將放到相對應的花色後，最後因為「聽牌」可以再拿麻將，他竟趁老闆轉頭不注意時，從蓋起的麻將堆中不斷翻找花色，最後找到後，由女子將牌露給老闆看，靠作弊拿下第1局。

男子先是發現無法連線後，由女子趁老闆不注意，偷偷在蓋住的麻將堆中找，等找到後，男子在順勢把原本的牌偷偷放回麻將堆中。（翻攝自臉書「爆料公社」）

沒想到第2局時，男子一樣在最後發現無法連線，竟由女子趁老闆不注意時，直接伸手再從蓋住的牌堆找，最後找到能連線的牌後，男子則趕緊把手中的牌蓋起，推回牌堆中，直接上演起「偷樑換柱」，女子還不時向一旁友人炫耀，並得意洋洋地拿起麻將給老闆看。

該業者事後公開監視器嗆「同行的請注意，自以為配合的天衣無縫的亞洲第一快手」；其他網友留言「老闆辛苦擺攤，你們為了一個娃娃丟了自己的人格」、「希望老闆報警」、「如果這是在職業賭場，他們不會好好的走出來」、「殊不知全部被錄下來」、「監視器畫質超讚，丟臉死了」、「人家小本生意…真的是可憐」。