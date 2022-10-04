大陸央視新聞4日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表公使蔣端3日在聯合國人權理事會第51屆會議指出，美國非洲裔面臨執法不公，敦促美方切實採取行動解決國內系統性種族主義、種族歧視和員警暴力等問題。

蔣端指出，殖民主義、奴隸貿易是種族主義和種族歧視的根源。盡管這一人類歷史的黑暗篇章已經翻過，但支撐這種罪行的「白人至上」思想依然存在。在美國，數千萬非洲裔仍在遭受著各種歧視和不公，正義和平等對他們而言只是空洞的法律條文。據統計，非洲裔遭員警射殺的機率是白人的兩倍多，因員警暴力執法死亡的可能性是白人的2.9倍，監禁率幾乎是白人的6倍。

蔣端表示，中方敦促美方切實採取行動，著力解決國內系統性種族主義、種族歧視和員警暴力等問題，全面認真執行聯大、人權理事會相關決議，落實好《德班宣言和行動綱領》，讓佛洛依德的悲劇不再重演。中方願同各方一道努力，打擊一切形式的種族歧視，確保所有人都能夠有尊嚴地生活，建設一個包容、平等和自由的社會。