曾出演《相棒》、《極道鮮師》等人氣日劇的男星成宮寬貴，6年前被友人爆料吸食毒品，後來雖曾驗尿對外界澄清，仍因形象重創以及「被迫出櫃」，在醜聞爆發後隨即引退。近(2日) 成宮又捲入吸毒疑雲，網紅兼新任國會議員東谷義和，踢爆他吸食古柯鹼的關鍵證據，更放話警方準備逮人。

爆料系百萬網紅東谷義和，是在今年7月當選日本國會議員，所提出的「政見」之一，便是爆料47件大咖藝人、運動員、企業家的醜聞；而東谷2日果真在IG帳戶放上4張照片，可見成宮與2名男性友人聊天聚會，被圈起的紅圈處是古柯鹼、黃圈處布下的也是毒品，至於畫面中的右方、未遮臉的即為成宮男友。

東谷義和在貼文中強調：「這張照片只有警察跟我才有」，並且出言怒嗆：「你打算怎麼辦？飛出國？承認？還是要去戒毒啊？」，還說會針對成宮曝光更多事證。消息一曝光後，粉絲湧入成宮的IG關心留言：「你還在吸毒嗎？」、「畢竟吸毒了粉絲會好受傷」、「就要被逮捕了」、「好擔心您再度碰毒品。加油吧。」而成宮寬貴目前未回應吸毒的爆料。

現年39歲的成宮寬貴有著俊美外型和健美身材，原是日本當紅男星，2016年他突然捲入吸毒案，即使以驗尿報告自清，仍讓多年累積的男神形象重挫，加上不願性向疑雲被放大檢視，在發表手寫信後隨即飛往國外引退。風波後他自創個人服飾品牌，也積極經營自媒體維持聲量，IG至今仍有近70萬的高人氣。

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