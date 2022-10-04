美國洛杉磯一家賭場出現戲劇性的高額賭局，賭場高手蓋瑞特（Garrett Adelstein）意外輸給一位胡亂玩牌的女賭客蘿比（Robbi Jade Lew）。蓋瑞特手中有好牌喊出全押，蘿比只有爛牌也跟注，沒想到蘿比運氣超好真的贏了，抱走彩池裡26.9萬美元（新台幣855萬）。憤怒的蓋瑞特賽後指控蘿比出老千，主辦方展開調查，如果屬實將成為美國現金撲克賭局最大的作弊案。

比賽形式是德州撲克，每人兩張底牌，桌面上先有3張公家牌（翻牌），蓋瑞特的手牌是梅花7、梅花8，公家牌有紅心10、梅花9、梅花10。蓋瑞特的局勢大好，他可以在最後兩張公家牌（轉牌與河牌）等待順子、同花甚至同花順。

THIS JUST HAPPENED...@RobbiJadeLew vs @GmanPoker in one of the strangest poker hands you've ever seen



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蘿比的手中只有湊不成牌組的散牌梅花J、紅心4，但是當蓋瑞特喊注，蘿比卻加注回去。蓋瑞特再喊全下，蘿比居然也跟了。主播訝異：「她是不是眼花看錯自己的牌？」轉播單位在此還剪接了某位玩家的名言：「她只有一張J也敢跟！」

結果轉牌和河牌翻出（紅心3、黑桃A），擁有70%勝率的蓋瑞特全部槓龜，蘿比真的只用一張J就贏了。蘿比解釋她抓到蓋瑞特偷雞，她認為蓋瑞特只有散牌A。蓋瑞特更加不解「妳用J來抓我的A？」轉播單位可以得知雙方的底牌（只能給觀眾看），蓋瑞特指控蘿比身上有安裝震動裝置。合理的解釋是有人看著轉播畫面打暗號給蘿比，或是她預期河牌湊到J一對，或是單純憑著好運亂玩一通。