櫃檯買賣中心公告111年第4季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等183種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購(售)權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有144種，較111年第3季新增的公司有：瓦城(2729)、六角(2732)、豆府(2752)、藏壽司(2754)、璟德(3152)、宜特(3289)、邦特(4107)、鐿鈦(4163)、華星光(4979)、均豪(5443)、日盛金(5820)、業強(6124)、信昌電(6173)、新潤(6186)、岳豐(6220)、達爾膚(6523)、宏碁資(6811)、瑞穎(8083)、博大(8109)、生展(8279)、恒耀(8349)、光隆(8916)、愛地雅(8933)；減少的公司有：新麥(1580)、杏昌(1788)、港建(3093)、順達(3211)、安勤(3479)、力致(3483)、禾瑞亞(3556)、凌陽創(5236)、杰力(5299)、龍巖(5530)、宏遠證(6015)、福邦證(6026)、立敦(6175)、海韻電(6203)、大中(6435)、宏觀(6568)、廣閎科(6693)、綠界(6763)、千附(8383)、大國鋼(8415)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：網龍(3083)、港建(3093)、漢科(3402)、安勤(3479)、力致(3483)、禾瑞亞(3556)、友華(4120)、華祺(5015)、凌陽創(5236)、杰力(5299)、德記(5902)、宏遠證(6015)、福邦證(6026)、建達(6118)、海韻電(6203)、大中(6435)、宏觀(6568)、廣閎科(6693)、九暘(8040)、晶采(8049)、新漢(8234)、明揚(8420)；減少的公司有：台嘉碩(3221)、三顧(3224)、宜特(3289)、泓格(3577)、歐買尬(3687)、湧德(3689)、明基醫(4116)、瑞基(4171)、建錩(5014)、美而快(5321)、聰泰(5474)、陸海(5603)、撼訊(6150)、岳豐(6220)、點序(6485)、達爾膚(6523)、上洋(6728)、安國(8054)、常珵(8097)、生展(8279)、愛地雅(8933)。