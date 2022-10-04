38歲的「資生堂千金」李宓擁有台大戲劇系高學歷、傲人F級上圍，在2020年與前脫口秀演員阿Q（廖振宏）登記結婚，隔年李宓生下一對雙胞胎，但疫情的緣故婚禮延宕三次，兩人終於在今年9月底舉行婚禮，李宓表示準備婚禮實在太累，計畫3月去馬爾地夫度蜜月，她也進一步透露，砸了上百萬做試管嬰兒，順利的話可能很快就會有好消息。

據《鏡週刊》報導，李宓35歲就凍卵，一共取出15顆卵，與老公結婚後，試管一次成功，生下雙胞胎兒子，但李宓還想要女兒，所以當兒子滿周歲時，她再次嘗試試管，做了8個胚胎，都沒有成功，之後又取3次卵，才得到好消息。

李宓表示自己年紀大，擔心卵子異常機率高，所以有多做了DNA檢查，老公雖然心疼做試管辛苦，但也給予最大的支持，「今年2月就陸續做了試管前的檢查，花了上百萬元完成3次取卵，近日完成胚胎檢查，就再找時間把正常胚胎植入」，李宓希望能夠在明年完成「生女計畫」。

老公阿Q是前脫口秀演員，在桌遊店認識李宓，2人同樣台大畢業，是學姊、學弟關係，對於結婚一事，李宓曾說，因婚禮延期與親友檔期喬不攏，一度吵到脫口而出「不然不要結了」，最後是老公選擇讓步，婚禮上，阿Q還寫了脫口秀段子獻給老婆李宓，相當甜蜜。