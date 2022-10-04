國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部指出，民眾黨高虹安日前表示是「受邀」參加董事長開講節目，但林耕仁競總卻收到網友爆料，指有人收到高虹安的「感謝狀」，質疑高明明就是造勢助講大會，不懂為何要否認，不知是沒擔當還是喜歡扯謊？

林耕仁競總發言人徐維遠今天在臉書以「高虹安是沒擔當？還是喜歡扯謊？」為題，貼文表示，「此照片是署名《高虹安競選辦公室》的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。原來，10月1日高虹安在新竹市辦的「董事長開講」，協助辦理的人都有這1張感謝狀。

但是，當天民進黨質疑，董事長開講「就是高虹安造勢大會」，之後高虹安競辦否認，辯稱高虹安是「受邀」參加。

徐維遠說，他要請問高虹安，說自己受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？「這就是1場造勢助講大會，你知道、我知道、獨眼龍也知道，就是你高虹安不知道？」

徐維遠表示，既然名嘴們都風塵僕僕來到新竹，為何高虹安不大方承認就好？遇到質疑，卻選擇用謊言來卸責，如果他是當天的協助幹部，看到高虹安競辦這種說法，心裡肯定在淌血，因為高虹安言語之中，根本充滿著背叛。

他炮轟高虹安遇事只會推諉卸責，而且還不只這一樁。前陣子高虹安競選服務處的看板佔用停車格被爆出來，也是立馬一股腦把責任推給房東，然後與她無關。

現在市府交通處已經認定該立牌違規，高虹安作為市長參選人，還要堅持把責任推給小小的房東嗎？

徐維遠說，選舉階段，都沒有扛起責任的勇氣，未來市政經緯萬端，怎麼相信高虹安能扛得起來？