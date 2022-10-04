女星梁云菲（Nana）擁有精緻臉孔與凹凸有致的火辣身材，過去因參加節目《國光幫幫忙》國光女神選拔而踏入演藝圈，也因此被封為「國光女神」，加上私底下直率、爽朗的不做作性格，使她人氣狂飆，IG吸引超過43萬名粉絲追蹤。而5月份才大方認愛的她，近日也PO出2人試穿婚紗照的畫面，禮服還一件比一件更加性感，令網友看得臉紅心跳。

梁云菲自從5月份大方認愛男友小銨後，便經常在社群媒體上公開放閃，分享私下甜蜜生活，但沒想到戀情僅公開短短4個月，2人便在昨（3）日一同去試穿婚紗，疑似宣布好事將近，並在個人IG的限時動態上曬出多個試穿短片。只見梁云菲還在更衣室裡試穿時，男友小銨便等不及的拉開簾子想看看她穿起婚紗的模樣，而當時正在穿著透視魚尾禮服的梁云菲，雖害羞表示「不可以偷看」並立即拉上簾子，但隨後她也在限時動態上PO出多張火辣試穿影片。

梁云菲除了試穿了胸前深V到肚臍、背部全裸的黑色禮服外，還有低胸又高衩的綠色禮服，大秀飽滿上圍與性感長腿同樣十分吸睛；輪到男友是穿西裝時，梁云菲也不忘大讚自己的眼光，表示「不愧是我親手把到的對手，這個顏值帶出門炫耀非常合理」，更大讚男友「帥」瞬間閃瞎一票網友，也意外獲得關注。