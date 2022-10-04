參加大甲地區展攤活動，細緻精巧的編織手法，讓許多外國觀光客驚豔直呼在大甲旅遊竟買到藝術品。（中彰投分署提供）

參加大甲地區展攤活動，細緻精巧的編織手法，讓許多外國觀光客驚豔直呼在大甲旅遊竟買到藝術品。（中彰投分署提供）

今年73歲的「滿足」阿嬤居住在大甲區，走過大甲地區草蓆代工的輝煌時期，認為藺草編織相當具有地方文化魅力；離開職場十幾年的她參加「銀力時代多元就業技能培訓班」，把原本藺草編織融合課程所學的拼布、版型設計，開發出實用又具有特色的袋包作品。參加大甲地區展攤活動，細緻精巧的編織手法，讓許多外國觀光客驚豔直呼在大甲旅遊竟買到藝術品。

「滿足」阿嬤從年輕時就一肩扛起家庭經濟重擔，從工廠作業員到水泥工，每一份工作總是拚盡全力，時常一個人做3人份的工作，除改善家裡經濟狀況，她也笑說自己的個性：「就是不認輸啦！」。

她參加的職訓課程配合當時防疫政策，採線上遠距方式授課，班上幾乎是65歲以上高年級同學，訓練單位除派人到家裡協助安裝上課軟體，並提供逐步的操作說明，單位熱心教導加上阿嬤不認輸的性格；從原本只會用手機道早安，進步到每天熟練地使用教學軟體報到、上課、交作業等。

「滿足」阿嬤從訓後，還會幫自己的作品拍攝照片傳給客戶選購下單，她透過職業訓練重新投身自己所愛的工作，並把家鄉之美透過自己的手藝傳承下去，短短半年即獲得廣大迴響；除擺攤作品常被掃購一空，更受邀到德美百貨設攤展示，正向積極的人生態度也成為了值得學習的「高年級模範生」。

勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞表示，許多高齡者其實都身懷寶貴的技藝或經驗，只是在變動快速的大環境缺少能夠發揮的舞台；該分署結合民間訓練資源辦理「高齡者專班」職前訓練，讓高齡者能夠透過職業訓練來提升職能或連結原有技能，在就業市場闖出屬於高年級的另一片天空。