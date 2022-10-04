大陸環球網4日報導，據外媒3日報導，一架從伊朗德黑蘭飛往廣州的伊朗馬漢航空航班在飛行途中遭遇「虛假的炸彈警報」驚魂。伊朗馬漢航空官方推特帳戶隨後發表聲明稱，所謂「炸彈威脅」是虛假消息。廣州「@白雲機場」公眾號隨後通報，3日網傳從德黑蘭飛往廣州的W5081航班「受到非法干擾」。白雲機場啟動了應急回應，飛機於17：01降落後相關部門按程序排查未發現異常。當日晚間回程航班正常執行。目前白雲機場運行正常有序。

據多家印度媒體3日報導，當天下午一架從德黑蘭飛往廣州的伊朗馬漢航空航班在飛經印度途中遭遇了「虛假的炸彈警報」驚魂。

伊朗馬漢航空官方推特帳戶隨後發表聲明稱，所謂「炸彈威脅」是虛假消息，飛機是安全的，已安全降落。

3日下午，新德里電視台（NDTV）、《印度時報》等多家印度媒體發佈消息稱，當日稍早從伊朗德黑蘭飛往中國廣州的W581航班在飛入印度空域後收到炸彈威脅。據NDTV報導，客機是在接近德里上空時收到「炸彈威脅」的，印度相關部門隨即進入戒備狀態。

根據航班資訊平台FlightRadar24顯示的資訊，該客機隨後繼續按計畫完成了飛行，並已經在廣州降落。馬漢航空公司官方推特也發文證實飛機已安全降落。

法新社引述印度空軍消息報導，在3日得知相關航班收到炸彈威脅時，印度空軍戰機緊急起飛，在保持安全距離的情況下對該航班進行了伴飛。印度空軍發布聲明表示，「客機飛行員當時可以選擇降落在齋普爾或者昌迪加爾，但飛行員拒絕轉向。之後，我們收到來自德黑蘭的指示，可以忽略那個爆炸威脅，在此情況下，該航班繼續完成了原定行程」。所謂的「炸彈威脅」是虛假的。

馬漢航空官方推特帳戶也針對W581航班發表聲明，證實該航班一度收到「炸彈威脅」，但隨後發現是假消息，飛機是安全的。馬漢航空同時表示，W581航班已安全降落。

航班資訊APP「飛常準」數據顯示，W581航班為一架空客A340客機，於當地時間3日4時17分從德黑蘭出發，已於北京時間3日17時02分抵達廣州。飛常準提供的航班飛行軌跡圖顯示，W581曾在新德里上空盤旋數圈。