女星小甜甜（張可昀）2021年與小5歲老公登記結婚，並在同年7月生下女兒「米苔目」，組成一家幸福三口，常常在社群平台分享女兒日常的她，不難看出為人母的喜悅，未料竟有酸民在女兒照片留下負面留言，讓她無奈表示：「請這些鍵盤劊子手不要再去傷害其他人了」。

小甜甜在臉書PO出一系列女兒照片的截圖，只見女兒對著鏡頭露出甜美笑容，頓時融化不少網友的心，不過卻有網友留言：「自己不去照鏡子看看，整天要修（休）老公，拜月老求婚姻也是妳，現在修（休）老公也是妳，妳真的很有問題，建議妳看醫生比較實在」，還附上翻白眼的表情符號，這讓氣不過的小甜甜怒斥對方只看到媒體報導，就跑來惡言相向，無疑是變相的殺人兇手，也希望對方不要再去傷害其他人，畢竟不是人人都有強大的心臟。

小甜甜女兒照片遭酸民留下負面留言，讓她難掩怒火反擊對方。(小甜甜 張可昀 臉書)

小甜甜接著表示身為母親，能接受酸民們任何批評，但無法忍受女兒天真可愛的照片下，存在這些傷人的負面留言，雖然知道對某些人而言，能擁有善良跟明事理的心很困難，但所有酸民鍵盤手至今已經傷害多少人，即便自己願意承擔傷害，不代表別人也可以，除了希望善良明理的人在這世界上能多一點，也呼籲鍵盤劊子手不要再去傷害其他人。

對此，網友紛紛留言：「酸民本來就見不得人家好，別理那些人」、「不要在乎網友的酸味，做自己才重要，生活平安幸福就是滿分」、「說別人醜的人想想一隻手指頭指別人，另外四隻是指著自己」、「會當酸民的人，通常心理都是很自卑，自認不如別人，所以就會以傷害別人來掩飾內心缺陷」。