國門即將重啟，台灣即將恢復「正常生活」，但疫情仍在升溫中，每日還是有數萬人確診，到底如何正常生活各界都還在等待指引，但日前指揮中心指揮官王必勝等人卻不管防疫記者會，反而跑去參加民進黨台北市長候選人陳時中的競總成立大會，讓國民黨立委鄭麗文怒轟，「現在是陳時中第一、防疫第二嗎？」

鄭麗文昨（3）日在臉書表示，疫情仍在升溫，王必勝等指揮中心大咖日前卻不開防疫記者會，反而去幫陳時中站台，狂酸「王必勝不愧是處處配合地下部長的小弟，疫苗價格黑箱幫開記者會解圍，清冠一號政策幫轉彎放寬，現在CDC更是淪為阿中第二競總！」

「記者會不開，還說疫情穩定、重大訊息已宣布，所以還要指揮中心幹嘛？」鄭麗文怒批，國境準備開放，入境免居隔，如此看來疫情應該比去年更為明朗，指揮中心卻不裁撤，編列數百億元的預算，王必勝還以藥品、疫苗、快篩等情緒勒索，稱指揮中心若解散，相關EUA醫療物資恐會不能再使用，但她質疑EUA是由食藥署審核，若真的有需求只要重新審核就好，「請問一下指揮中心是仙丹嗎？這些疫苗、藥物、快篩沒有指揮中心藥就不靈了嗎？」

鄭麗文指出，邊境鬆綁相關指引還有很多不清不楚，指揮中心不盡速因應，還出席陳時中競選總部大會，行政如此不中立，除了防疫、政治操作還要幫忙站台，「現在是陳時中第一、防疫第二嗎？」