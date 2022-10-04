紅色小客車躲避警方查緝，不僅闖紅燈還撞擊其他車輛。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一輛紅色小客車深夜違停車上駕駛卻拒絕警方盤查，甚至加速逃逸，還一連闖3個紅燈，最後還從後撞擊其他車輛，最後他拖著車頭嚴重毀損的車回到肇事地點，乖乖就範，他自稱是跟老婆吵架心情不好，又說要趕著回家，訊後被依法送辦。

小港分局漢民所員警4日2時30分行經永順街發現一輛紅色自小客車違停於路旁，示意攔檢盤查，沒想到駕駛卻加速逃逸，還一連闖三個紅綠燈，一路飆到立群路與紹興街口時，還從後撞擊一輛正要左轉的白色自小客車，導致30歲的張姓駕駛頭部撞到方向盤，所幸僅頭部紅腫，意識清楚，還能自行下車，員警趕緊協助送醫。

另一名員警則是持續追趕肇逃的紅色小客車並呼叫支援警力，但肇事者自知難逃法網，被警方追趕沿立群路左轉沿海一路，開著車頭已經嚴重毀損的車輛返回肇事現場，車上45歲的蘇姓駕駛乖乖下車就逮。

經警方了解，蘇男聲稱是這幾天和老婆吵架心情不好，又說要趕著回家，但警方對他說法存疑，初步在車上無找到其他違禁品。全案訊後將蘇男依觸犯肇事致人受傷逃逸、過失傷害等罪移請高雄地檢署偵辦。