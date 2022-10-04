美股10月開紅門，昨夜四大指數全面強彈，道指飆漲765點，那指、標普500指數、費半指數分別收高2.27%、2.59%、3.76%。10月台指期開盤上漲227點，為13530點，金融期及電子期聯袂開高。

永豐期貨指出，台指期週一下跌91點至13303點。價差方面，台指期轉為正價差2.52點，電子期逆價差縮至-0.16點，金融期逆價差縮至-1.04點。現貨部分，三大法人賣超102.17億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加397口至-6226口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少253口至-1575口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加414口至-4731口。

永豐期貨表示，儘管金管會上週五祭出限空令，然國際面仍有通膨、企業對營運的示警等多項利空因素，在美股尚未回穩前，預期本週盤勢仍以震盪偏空看待。