台股高股息ETF規模與受益人數逐年增加，顯示投資氣氛熱絡，也說明投資人認同高股息指數型商品是參與台股行情的極佳工具。市面上既有高息ETF有9檔，每檔都各具特色，有的講求高配息但表現無法填息，有的講求績效抵禦市場波動而穩定配息，高息ETF究竟要怎麼挑選呢？財富管理專家表示，好的高息ETF要具備「高股息+好績效+平準金」的挑選準則，精準掌握高息股+搶先佈局明年潛力高息股，且不需要頻繁換股便可以達到。

最新一代進化版的真高息台股ETF股票代號00919「群益台灣精選高息ETF基金」，於今日(10月4日)展開募集；其所追蹤的指數是「臺灣精選高息指數」，成分股是從台灣上市上櫃市值前300大股票，精選出30檔高股息股票，所選出來的成分股權重上限10%，指數成分股定期於每年的5月以及12月進行成分股審核。此外，00919ETF有收益平準金機制，並且採季配息。

群益台灣精選高息ETF(00919)，是首檔高息ETF考量企業獲利成長率進行選股，就是要超前挑選高息且獲利成長之個股。進行超前部署，先擁行情再享配息，達到指數績效「好」的優勢。不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，存股族以及高股息ETF投資人最喜歡的三大特色分別為：1.領高息、2.會填息，3.存越久領越多。一、ETF所追蹤的指數於2017~2022年，指數股利率最高12.2%，最低6.7%，今年至今更是高達12.2%，平均8.6%。二、領完高息會填息，指數過去5年填息率100%。指數期間總報酬高達136.7%，超越大盤含息總報酬的114.3%。三、存越久領越多，觀察持有指數一~五年的股利報酬率，一年7.18%、二年18.7%、三年32.6%、四年48.8%、五年64.7%；持有一~五年的年化股利報酬率分別是7.8%、9.4%、10.9%、12.2%以及12.9%。數據顯示存越久領越多，也說明00919擁有這三項特色。

謝明志強調，高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，因此深受台灣存股族的熱愛。不過，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，是很重要的一環，股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。