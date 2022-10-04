重機女騎士快速道路"翹孤輪" "護花使者"擋道汽車怒叭│中視新聞 20221003

台61西濱觀音路段1日有網友目擊1名騎Kawasaki Ninja重機的騎士「翹孤輪」，一旁還有2名騎士護駕，該名囂張騎士臉書和IG被搜出，大頭照雖是名爆乳女子，但騎士被爆出真實身分是名23歲陳姓男子，平時會男扮女裝，還是翹孤輪慣犯，桃園警方昨（3）已通知他到案，將以公共危險罪嫌函送桃檢偵辦。

影片中該騎士「翹孤輪」還不願讓道，後方駕駛按喇叭後，旁邊有其他騎士切道「護駕」，騎士之後就加速跨越車道超車，其他網友怒罵是「重機老鼠屎」；事後該騎士被網友肉搜出臉書，臉書頁面還一度以翹孤輪照片作封面，現已撤下，大頭照是名身材豐滿的女子，不過目前該帳號已暫時關閉。

該名翹孤輪騎士臉書和IG被搜出，被爆出其實是名23歲男子，平時喜歡男扮女裝，還是翹孤輪慣犯，桃園警方昨（3）已通知他到案說明，將依法送辦。（翻攝照片）

該名翹孤輪騎士臉書和IG被搜出，被爆出其實是名23歲男子，平時喜歡男扮女裝，還是翹孤輪慣犯，桃園警方昨（3）已通知他到案說明，將依法送辦。（翻攝照片）

此外，也有重機車友在臉書社團討論，稱該名翹孤輪騎士其實是男性，平常會男扮女裝，做過聲帶手術，車友控訴該騎士曾亂搞男女關係，之後在社群上換成女生名字，在重機圈小有名氣，車友還繼續爆料該騎士在開放道路翹孤輪「不只一次」已是慣犯，還說該騎士已被扣牌、沒繳牌。

而該名騎士的IG也被搜出，介紹欄寫「2021Kawasaki ZX6R特技樣式」；桃園大園分局3日根據影片確認騎士身分，為1名23歲陳姓男子，陳男昨（3）晚已到警局說明，警方後續將依道路交通管理處罰條例第43條予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送。