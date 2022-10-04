精打細算錯了嗎？一名女網友在論壇發文表示，自己在購物時都會先搜尋優惠折扣或跟同事合購，怎料男友見狀卻嫌棄她「浪費時間、窮人思維」，讓她直接玻璃心碎滿地，發文詢問「這樣真的很小氣嗎？」，貼文曝光後掀起熱議。

一名女網友在論壇PTT以「合購揪團就是摳門行為？」為題發文表示，因為想盡快存到買房頭期款，所以除了努力工作外也會努力存錢，原PO表示「但我的省錢不是三餐吃饅頭，把自己搞得很可憐那種，而是買東西都會先搜尋優惠折扣或跟同事合購」。

原PO舉例，像是麥當勞點點卡、蝦皮免運券、熊貓訂餐前查代碼等，她都會先看看有沒有優惠，若真的沒有也沒關係，該買的她還是會買；原PO表示最近KKBOX到期，她也是找跟團，沒想到卻遭到男友嫌棄「整天浪費時間，有時間就多提升自己，想想如何提升本薪才是根本」，聽到男友的話讓她直呼很受傷。

原PO表示「覺得男友誠心給建議這樣說我是沒意見，但又多提了沒多少錢的東西還要摳，難怪薪水這樣，甚至開嘲諷說我是窮人思維，直接玻璃心碎了」，因此發文詢問網友們，「難道我真的花太多時間在沒意義的事情上嗎？揪團找優惠這樣真的很小氣當酸嗎…」。

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛留言表示「看省多少錢，省太少就沒用」、「看省多少錢，為了幾10元在那忙老半天就很浪費時間」、「花了一兩個小時省不到時薪的錢不如去加班」、「打平了？就跟去菜市場玩殺價一樣，只是玩個爽感，賺不賺不是重點吧」、「我覺得男朋友講的蠻對的呀，畢竟時間真的就是錢，花錢找那些團購想怎麼省，不如充實自己讓未來的自己可以賺更多錢」。

但也有不少網友力挺原PO「不要被男友影響，錢省下來才是對的」、「沒影響別人就好，找優惠很正常好嗎」、「花不了多少時間就能省錢為什麼不做，哪裡摳」、「男友白目還扯東扯西，我也會上網揪團，不覺得丟臉，而且你花自己錢又沒叫他付」。