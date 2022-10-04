民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前被《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，稱她曾答應台北市長柯文哲接下台北市府12職等參事缺。對此，沈慧虹予以駁斥，並對吳子嘉提告，她也在昨（3）日深夜還原與柯文哲會面始末，透露對方最主要的目的，是想了解新竹市長選情。

「2021年1月3日星期日上午，就是我與柯文哲市長最後一次碰面。」沈慧虹於臉書指出，她當年任職北市府期間，就與現任台北市副市長、時任北市議員黃珊珊有交情，因此當對方來電邀約，表達柯文哲想找她見個面時，自己沒多問就答應赴約。

當天和柯文哲、黃珊珊碰面、簡單寒暄後，沈慧虹表示，柯先是用台語揶揄，「沈慧虹很死忠，挖了好幾次都沒答應！」接著開始探詢新竹市長選情，她愣了一下，驚覺原來這才是會面的正式話題，但由於當時對選舉沒有想法和規劃，所以回答的也只是從媒體報導中得知的訊息。

另外，沈慧虹提到，柯文哲會面時就透露，民眾黨應該會推高虹安參選新竹市長，並詢問其看法，她的回答為，高是外地人，沒有蹲點在地深耕一年以上，恐怕不適合。

隨後，柯文哲又問沈慧虹，在林智堅新竹市長任滿後，時任新竹市副市長的她有無其他規劃，沈以「我仍然是國家公務員，我有自己的人生規劃，可以自力更生。」回應，柯則要她得想想自己的未來，雙方當天關於職涯的談話，就僅止於此，一直到今年3月，黃珊珊再度致電相邀，但依舊被沈婉拒。

沈慧虹強調，在新竹工作生活7年多，自己全心全意投入，就算返鄉探望媽媽，也幾乎都是當天來回，而自己決定參選新竹市長，是今年5月底的事，「『求官』一事當然子虛烏有，我沈慧虹，對工作有絕對的責任感，絕對不是吃碗裡看碗外的人。」