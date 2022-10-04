疫情指揮中心預測，今年會是流感流行大年，加上新冠疫情尚未結束，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，近日兒科門診、急診病人增加，讓他擔憂今年冬天恐將與新冠和流感雙重大流行正面迎戰。

吳昌騰在臉書表示，這幾天跟幾位兒科醫生朋友分享最近的工作經驗，結論就是，這一陣子兒科門急診的病人數都增加了，「或許今年冬天，我們將與twindemic（雙重流行病疫情）正面迎戰！」

吳昌騰解釋，twindemic指的雙重流行病就是新冠肺炎和流感，但是WHO不建議使用twindemic，建議用co-circulation（共同循環 )或circulation（循環），不管是何種名稱，前線醫師們都要小心應對。

吳昌騰表示，在兩年多來的新冠肺炎防疫生活中，台灣孩子們的免疫系統沒有像疫情前那樣接觸到常見的流行病毒，因此他們無法一點一滴地建立免疫力。所以當這些病毒，特別是呼吸道病毒逐漸回歸時，未來的幾個月會發生什麼？存在很大的不確定性。

吳昌騰說，以流感為例，今年的流感疫情不僅在澳洲明顯流行，而且來得很快，比正常情況提前兩個月開始傳播，且出現不少A型流感（H3N2）的病例，還好這株是今年流感疫苗中包含的一種病毒株，「但是問題在於大多數幼兒還沒有感染過流感」，這表示他們不會對這種流感病毒建立任何天然免疫力，而且5歲以下的兒童又容易因感染流感而併發重症。

因此今年接種流感疫苗對5歲以下幼童來說很重要，吳昌騰建議，一定要帶孩子打疫苗，因為當感染人群增加了，這有助於病毒更容易傳播，就像生火一樣，火種越多，火花就越容易燃燒起來，「今年冬天，我們真的將與『twindemic』正面迎戰嗎？真心希望不要！」