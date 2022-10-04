國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部指出，民眾黨高虹安日前表示是「受邀」參加董事長開講節目，但高虹安卻製作「感謝狀」，質疑明明就是造勢助講大會，卻要說成是「受邀」，不懂為何要否認？高虹安競辦則表示，確實是受邀，但感謝狀版本是誤植，會檢討。

林耕仁競總發言人徐維遠今天在臉書以「高虹安是沒擔當？還是喜歡扯謊？」為題，貼文表示，「此照片是署名《高虹安競選辦公室》的感謝狀，內容寫明「感謝參與新竹市長參選人高虹安競選辦公室所舉辦之董事長開講活動」。原來，10月1日高虹安在新竹市辦的「董事長開講」，協助辦理的人都有這1張感謝狀。

但是，當天民進黨質疑，董事長開講「就是高虹安造勢大會」，之後高虹安競辦否認，辯稱高虹安是「受邀」參加。

徐維遠說，他要請問高虹安，說自己受邀參加，怎麼又用競辦名義發感謝狀？「這就是1場造勢助講大會，你知道、我知道、獨眼龍也知道，就是你高虹安不知道？」

徐維遠表示，既然名嘴們都風塵僕僕來到新竹，為何高虹安不大方承認就好？遇到質疑，卻選擇用謊言來卸責，如果他是當天的協助幹部，看到高虹安競辦這種說法，心裡肯定在淌血，因為高虹安言語之中，根本充滿著背叛。

他炮轟高虹安遇事只會推諉卸責，而且還不只這一樁。前陣子高虹安競選服務處的看板佔用停車格被爆出來，也是立馬一股腦把責任推給房東，然後與她無關。

現在市府交通處已經認定該立牌違規，高虹安作為市長參選人，還要堅持把責任推給小小的房東嗎？

徐維遠說，選舉階段，都沒有扛起責任的勇氣，未來市政經緯萬端，怎麼相信高虹安能扛得起來？

對此，高虹安競選辦公室回應表示，「董事長開講─粉絲見面會」活動為「董事長開講頻道」主辦，高虹安僅是受邀參與，並非主辦單位。

當天活動現場由志工發放文宣，活動後也致贈感謝狀，惟志工團團長於活動當天所發放之感謝狀，誤用平時主辦活動所用之公版感謝狀，因此造成外界誤解。團隊內部會檢討流程並追回感謝狀，重新調整內容後再發給當天協助的志工。