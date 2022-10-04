香港首富李嘉誠旗下的李嘉誠基金會3年來首度公告減持中國郵儲銀行持股，套現23.55萬港幣（約新台幣95.5萬）持股比例降至11%以下，此舉造成郵儲銀行昨（3日）股價大跌超過11%，其他金融股也受到拖累，市場解讀李嘉誠大動作賣股的舉動仍與景氣不佳、銀行業後市可能不如預期等經濟因素有關。

綜合陸媒報導，港股大戶賣股到一定標準後才需要公告，據香港交易所數據顯示，李嘉誠基金會在9月底出脫5萬股郵儲銀行H股，以每股均價4.71元港幣賣出套現23.55萬港幣。

報導提到，由於李嘉誠的持股比例已經從11.42%降至11%以下，代表過去三年已陸續賣掉8300萬股，只是先前的交易金額較低，並不需要向外界公告。郵儲銀行周一股價大跌超過11%，是郵儲銀行2016在港股上市後單日最差的表現。

李嘉誠大賣持股的原因被認為是看壞未來景氣，但李嘉誠基金會則回應，基金會成立宗旨是推動公益活動，所有買賣投資都是以此為目標，投資所得之收益全部用在慈善用途。

李嘉誠基金會於1980年創立，多年來都在教育、醫療及濟貧等領域付出，已出資逾300億港幣，服務的地點高達8成是在大陸及香港。今年初，富比世公布2022富豪榜，李嘉誠以360億美元身價蟬聯香港首富，資產也較去年增加6億美元。