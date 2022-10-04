知名網紅陳彥婷（Tiffany）擁有甜美臉蛋與超強親和力，因經常在網路上及個人YouTube頻道上大方分享私下育兒生活，並分享穿搭、美妝等資訊而使IG吸引超過37萬人追蹤。而擔任YTR多年的她，近日也在社群媒體上開心宣布買房好消息，也大方公開頭期款是由爸媽幫忙，沒想到卻遭到酸民批評，她也出面霸氣回應受到網友一致好評。

陳彥婷日前在個人IG上PO文，開心宣布「我買房了」並透露自己從6月份向房東退租之後就開始看房，原本夫妻倆還打算繼續租房，但礙於家中有養狗與貓，許多房東根本不願意，因此他們決定鼓起勇氣買房。文中她還特別感謝自己的爸媽，聽到她想要買房後就準備了1/3的頭期款支持夫妻倆買房，後續的2/3頭期款及房貸則由他們自己處理，讓她感覺壓力減少許多，也沒想到自己能幸運地以最快速度找到喜歡的房子，讓她對於一切都相當感恩，也十分期待12月的裝潢。

但沒想到貼文一PO出後，陳彥婷便收到一名網友留言，表示「抱歉我說話直白了些，都成年了，買房還要靠父母也太沒用，靠自己不行嗎？還夫妻一起賺耶」，而陳彥婷事後也PO出這則私訊留言，霸氣回應自己買房不偷不搶，上大學後就一直自己住在外面找各種打工存錢，有時候為了存錢玩起了一餐只吃30元的挑戰運動，一直到大學畢業找工作她都一直很省吃儉用，因此不理解網友為何劈頭就是這種留言。

接著陳彥婷也很不客氣的回嗆酸民「不要總是抱怨，你在抱怨的時候，別人就贏過你了，把抱怨的時間拿來想想自己可以做些什麼」。另外，陳彥婷也理解不是每個人都有爸媽能夠幫忙，因此她非常感謝自己的父母，而剩下的房貸及頭期款她依然自己承擔，她也會以同樣的方式幫自己的小孩存錢，所以會繼續努力。而其他網友看到後十分讚賞她的正面態度，也為她順利找到房子而送上祝福。