英國一名19歲旅客在墨西哥吃了含有芝麻的捲餅後，因嚴重過敏反應導致死亡，儘管他曾告知餐廳工作人員他的過敏病史，但捲餅仍含芝麻，他吃了幾口後告知工作人員內含芝麻，隨後他呼吸變得急促，但該餐廳人員拒絕幫忙叫救護車，最後該旅客雖由警車送往醫院，但仍不幸去世。國內醫師表示，嚴重食物過敏者必須緊急治療，例如送醫或注射腎上腺素筆針(EpiPen)，否則將難以挽回生命。

根據英國每日郵報報導，一名來自英國倫敦的19歲少年多布森（Joe Dobson），去年11月與朋友一同前往墨西哥旅遊，到一家海濱度假小鎮旅行，晚間和友人到當地餐廳用餐。多布森點了一份素食墨西哥捲餅，並用英文及西班牙語向店員多次確認食物中不含芝麻，因為他對這成分過敏。

捲餅上桌時，多布森注意到內含有芝麻成分，所以向工作人員反應並更換餐點，捲餅經更換後重新上菜，不過就在多布森咬了幾口後發現捲餅仍有芝麻，再次與工作人員告知時遭對方否認，隨後他呼吸變得急促，但工作人員竟不願幫忙叫救護車。

多布森只好與朋友返回旅遊住宿的飯店，打算使用治療過敏藥物「腎上腺素筆針」，但當他們抵達飯店後，其朋友雖幫忙注射腎上腺素筆針，但他仍失去意識，最後由警車將他載往醫院，雖經醫院治療，仍不幸於當晚過世。

林口長庚兒童過敏氣喘風濕科主任葉國偉表示，嚴重食物過敏會導致全身性休克，患者會呼吸困難、休克，甚至可於數分鐘或數小時內猝死，這時需要腎上腺素筆針，患者多會隨時攜帶。因為體質不同，西方人多會對花生過敏，部分人則會對芝麻過敏，台灣人則較易對蛋、奶過敏。