韓國女星金裕貞以童星出道，過去曾出演過《便利店新星》、《雲畫的月光》、《紅天機》等多部大熱韓劇，被封為「國民妹妹」，人氣居高不下。除此之外，她的姊姊金妍貞也擁有不俗的美貌，且在2017年以網路劇《全知單戀視角》出道，成為一名演員。

金妍貞出生於1996年，大妹妹金裕貞3歲，一樣有著迷人的大眼、小巧的臉蛋以及姣好的皮膚。兩人五官非常相似，但金妍貞卻多出一種成熟魅力。過去在綜藝節目中，金裕貞就曾直言「世界上最漂亮的人就是姊姊」，大力稱讚姊姊的美貌。此外，過去金裕貞參加綜藝《Happy Together》時，金妍貞就曾錄製影像信件給妹妹，為她加油打氣：「裕貞，你最近辛苦了，不能幫你分擔辛苦很抱歉。」兩人間姊妹深厚情誼，令不少網友稱羨。

金妍貞過去在節目中提到自己也想像妹妹一樣進入娛樂圈發展，表示我的夢想是成為藝人，對演技和唱歌都有野心。」，於2017年時出演網路劇《全知單戀視角》飾演咖啡廳打工新人，正式出道。美麗的外貌頓時吸引不少粉絲的目光。

有網友以「基因力量，金裕貞的姐姐」為題，在論壇上PO出不少金妍貞的照片，引發韓網熱議，除了許多網友將金妍貞過去曾出現在鏡頭前的畫面一一扒出，在金妍貞的IG中也紛紛敲碗期待金妍貞的新作品，表示「漂亮的姊姊，我想念你的姊姊」、「基因超群」、「美麗在血液中流動！」