大陸寧夏自治區青銅峽大峽谷、青銅峽鳥島因十一連假期間大陸央視新聞、澎湃新聞等多家主流媒體共推大型直播節目〈江河奔騰看中國〉爆紅。青銅峽黃河大峽谷是「九曲黃河」奔流入海，流經寧夏時有的重要節點，是黃河上游最後一道峽谷，有黃河「小三峽」之稱。已成為自然保護區，有魚類42種、兩棲動物3種、爬行動物5種、鳥類212種。

青銅峽黃河大峽谷出口，是1958年8月開工建設的青銅峽水電站樞紐工程。因興建青銅峽水電站，青銅峽庫區逐漸形成一處溼地自然保護區。

據寧夏《吳忠日報》2017年發布〈青銅峽鳥島：古峽大地上的候鳥天堂〉一文介紹，青銅峽庫區溼地自然保護區（庫區自然保護區）的形成有著人為因素。

青銅峽黃河水利發電樞紐工程建成後，水庫經過五十多年的灌溉、發電、蓄洪運行，大量泥沙淤積，灘島逐漸顯露水面，植物群落漸漸形成，鳥類以及其他各種動物在這裡繁衍生息，形成了—個林區、湖泊、灘塗地並存的庫區溼地自然保護區。2002年6月14日，自治區政府常務會議研究決定，將庫區確定為自治區級自然保護區。

近年來，庫區自然保護區先後投入資金近1億元人民幣，清理整治保護區內230餘處人類活動點位，對214戶涉退面積12.05萬畝溼地實施退耕還溼。

澎湃新聞報導，青銅峽庫區自然保護區表示，庫區自然保護區2015年的生物多樣性科考報告顯示，保護區有魚類39種，兩棲動物3種，爬行動物5種，鳥類187種。其中屬於大陸國家一級保護動物的鳥類有9種。

而庫區自然保護區2021年的生物多樣性科考報告則顯示，保護區有魚類42種，兩棲動物3種，爬行動物5種，鳥類212種。其中屬於國家一級保護動物的鳥類有15種，屬於大陸國家二級保護動物的有白琵鷺、鴛鴦、大天鵝、小天鵝、荒漠貓、兔猻等44種。

寧夏境內出現的300多種鳥類，有212種都棲息於此。而經過多年的保護發展，庫區自然保護區已成為候鳥遷徙的天堂，候鳥遷徙期庫區鳥類可達數十萬隻。

此外，庫區自然保護區內還有溼地維管束植物53科152屬240種，植物中水生植被占50％以上，旱柳、沙柳、灌木柳、銀柳、箭桿楊、小葉楊、合作楊、新疆楊、刺槐、榭白等樹種在庫區溼地也有分佈，完全反映了庫區溼地生態系統的多樣性特徵。