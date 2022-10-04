歐洲股市周一上揚，為第四季起了好的開頭；一連串黯淡的經濟數據，協助緩解了人們對央行收緊貨幣政策的擔憂。

周一泛歐Stoxx 600指數收復了早盤的跌勢，收漲2.98點或0.77%，為390.83點。周一公布的數據顯示，由於受到生活成本和能源價格飆升的拖累，歐元區九月製造業活動進一步下滑。

最新的預測顯示，義大利經濟可能在第三季陷入衰退。另外，美國九月製造業活動的增速，降到近兩年半以來新低水準，可能由於利率上升，冷卻了商品需求，新訂單出現萎縮。

「市場逐漸意識到歐洲的衰退正逼近到眼前」，TS Lombard研究主管Andrea Cicione說，製造業的數據也顯示，美國的情況也一樣，這意指著一直持鷹派態度的聯準會，在某個時間點可能不得不暗示未來收緊的腳步將放慢。

Stoxx 600指數今年以來已經下跌20%，主因為歐洲地區正艱困地應付能源危機，而聯準會和其它主要央行的強硬立場，也抑制了風險情緒。

英國富時100指數和中盤股指數分別上漲0.2%和0.7%；英鎊匯率小幅上漲。此前英國政府逆轉了爭議性的減稅計畫，決定不削減最高富人的所得稅率；而該減稅計畫曾在上周給市場造成重創。

歐股大多數的板塊都呈現上漲。在OPEC+減產的風險下，油價上漲，進而推進能源股領漲3.1%。

電信股和公用事業股等價值股也分別上漲2.4%和2.3%。

瑞士信貸收跌0.93%，報3.94瑞士法朗，盤中一度大跌約10%；該行定於10月27日宣布重組計畫，市場對此感到擔憂。