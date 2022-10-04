Blake Griffin not slick at all LMFAOOOO pic.twitter.com/ceD9hl3Jtq — criminal (@elijahhsucks) October 2, 2022

最近好不容易找到新東家的「幹籃哥」布雷克葛瑞芬（Blake Griffin）又捲入私生子的八卦，退役色情片女星拉娜（Lana Rhoades）指稱她兒子的生父是NBA球星，引起球迷熱議。網路傳言留下私生子的是葛瑞芬或籃網球星杜蘭特（Kevin Durant），不過當拉娜公開兒子的長相之後，杜蘭特立即洗清嫌疑。

拉娜在鏡頭前說：「我也是籃球員，職籃球員的DNA曾經留在我身體裡8個月。」葛瑞芬這下有點麻煩了，因為拉娜的小孩長得很像他，膚色、髮型都像是「一個模子刻出來的」。杜蘭特被捲進傳言是因為他曾和拉娜約會過，但是拉娜不喜歡他。

葛瑞芬是2009年選秀狀元，效力快艇時期成為洛杉磯的名人，2018年被賣到底特律活塞，幾個球季之後再到布魯克林籃網。葛瑞芬在籃網失去固定先發位置，現在塞爾提克陣中出現傷兵，和他簽下1年保障合約。根據葛瑞芬所說，他終於來到一個比較有人情味的地方。

「我幾乎和每個人說過話，我其實非常，不算是驚訝，但是我看到的成熟度與歡迎度，這是我不太習慣的一種氣氛，而且是正面的。」塞爾提克季外也開高價要爭取杜蘭特，但是籃網故意漫天喊價沒有談成交易，反倒是葛瑞芬以自由球員身份加盟了綠衫軍。葛瑞芬選擇91號做為新背號，致敬名人堂球星「小蟲」羅德曼（ Dennis Rodman）。